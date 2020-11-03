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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ننشر مواعيد المصل واللقاح الدقي وفروع القاهرة والمحافظات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:41 م
المصل واللقاح
المصل واللقاح
عبدالله هشام
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يحرص المصريون على شراء مصل الإنفلونزا الموسمية الذي توفره صيدليات المصل واللقاح في كافة فروعها ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي نصحت بها وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تناوله للوقاية من الإصابة بالانفلونزا وتخفيف أعراض الإصابة بها بالتزامن مع تحذيرات من انتشار موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 حول العالم، ما يثير تساؤل البعض عن مواعيد عمل المصل واللقاح وعناوين فروعه بالقاهرة والمحافظات.

 مواعيد المصل واللقاح الدقي

ويرصد لكم "الدستور" أماكن فروع المصل واللقاح  ومواعيد عمله في فرع الدقي وكافة الفروع بمختلف المحافظات، في إطار حرصنا على تقدم خدمة مميزة لمتابعينا:-

- مركز التطعيمات الرئيسي بالعجوزة: 15 شارع وزارة الزراعة بالعجوزة، الجيزة، مواعيد العمل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً جميع أيام الأسبوع.

- فرع نادي الزهور بمدينة نصر: شارع يوسف عباس، البوابة الرئيسية، مواعيد العمل من العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، جميع أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة.

- فرع المطار: صالة 2 مطار القاهرة الدولي، مواعيد العمل من العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، جميع أيام الأسبوع، عدا الجمعة.

- فرع بتروسبورت: نادي القطامية الرياضي خلف ستاد بتروسبورت في شارع التسعين الشمالي، مواعيد العمل من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

- فرع نادي الزهور بالقاهرة الجديدة: نادي الزهور المستثمرين الجنوبية أمام جامعة المستقبل بالتجمع الخامس، ومواعيد العمل من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة من التاسعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا.

- فرع نادي الطيران: 14 شارع أحمد فؤاد، سانت فاتيما بمصر الجديدة بالقاهرة، ومواعيد العمل من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساء، جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من التاسعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا.

- فرع الشروق: مستشفى نور الشروق، من العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة.

- فرع الرحاب: فيلا 102 و103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية، من التاسعة صباحًا إلى السابعة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

 

- فرع المعادي: داخل نادي المعادي واليخت الرياضي، من العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة.

فروع المصل واللقاح في المحافظات

- فرع 6 أكتوبر: مستشفى الوادي بجوار الحصرى، من العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة.

- فرع الإسكندرية: عمارة 3 الدور الأول مول الوطنية، لوران شارع شعراوي، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، جميع أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة.

- فرع داندي مول بالإسكندرية: المول التجاري الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك، دور الجراج، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثامنة مساء، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.

- فرع كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام، من الثامنة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة.


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