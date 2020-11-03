«تويتر» يحذف تغريدة لـ«ترامب» هاجم فيها المحكمة العليا

حذف موقع تويتر تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، كان نشرها منذ ساعات، وهاجم فيها المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا بسبب الانتخابات.وأعلن موقع تويتر حذف تغريدة ترامب، ووضع علامة تفيد أن محتواها مضلل، حيث كان ترامب انتقد قرار المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا لحكمها بقبول الاقتراع الغيابي بعد 3 أيام من الانتخابات، معتبرًا أن ذلك "سيثير العُنف في الشوارع"، وسيسمح بالتزوير.وقال الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم إن التعامل مع الديمقراطيين أصعب من التعامل مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن التعامل مع بعض السياسيين الديمقراطيين، الذين وصفهم بـ"الأشخاص الفظيعين والمخادعين"، كان أكثر صعوبة خلال فترة رئاسته من التعامل مع قادة الدول الثلاث.وتوقع أن لديه "فرصة قوية" للفوز بالانتخابات، لكنه ترك الاحتمال مفتوحًا أمامه.