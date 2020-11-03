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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط بلطجي متهم في قضايا سرقات وفرض السيطرة بالمنيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:22 م
القبض علي بلطجي
القبض علي بلطجي
نجلاء فتحي
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تمكنت وحدة مباحث مركز مغاغة شمال محافظة المنيا من إلقاء القبض على بلطجي وإنهاء أسطورته في فرض السيطرة والسرقات بالإكراه والمشاجرات والشروع في قتل بعض الأشخاص.

تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز مغاغة، برئاسة المقدم عمر عامر والعقيد عمر خليفة مأمور المركز والعميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال من إلقاء القبض على بلطجي يدعى (أ.ق) 40 سنة، مقيم ببندر مغاغة، وتبين أن المقبوض عليه متهم في العديد من القضايا ولديه معلومات جنائية وارتكب العديد من جرائم البلطجة وفرض السيطرة ومقاومة السلطات والسرقات بالإكراه والمشاجرات.

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه بعد أن نصبت عدة أكمنة له، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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