86 مرشحا مستقلا يخوضون الإعادة في محافظات المرحلة 1 لانتخابات النواب

يخوض 86 مرشحا مستقل جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى، وذلك في مواجهة 85 مرشحًا لحزب مستقبل وطن، و19 مرشحًا لحزب الشعب الجمهوري، أما حزب النور فيخوض الجولة بـ6 مرشحين.واستأنف أمس مرشحو جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى، الدعاية الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى 18 نوفمبر ليبدأ الصمت الانتخابي لتنطلق انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل، يومى 23 و24 نوفمبر.ويكثف المرشحون جولاتهم وتعليق اللافتات الدعائية من جديد في المحافظات التي تشهد جولة الإعادة، والتي تضم جميع محافظات المرحلة الأولى ما عدا محافظة البحر الأحمر والتي تم حسم مقاعدها من المرحلة الأولى.ويتجول المرشحون بين الأهالي في الدوائر التي شهدت إعادة لعرض برنامجهم الانتخابية من جديد في محاولة لكسب ثقة المواطنين واختيارهم في جولة الإعادة، بجانب حثهم على المشاركة في الانتخابات والنزول لاختيار نوابهم.