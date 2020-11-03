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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

قضى 63 سنة في العبادة.. الأرثوذكسية تحتفل بعيد القديس إيلاريون

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:24 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد القديس إيلاريون الراهب المتوحد.

ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم من سنة 472 ميلادية رحل الأب القديس إيلاريون الراهب المتوحد؛ كان من أهل غزة.

وتابع: وكان ابنا لأبوين وثنيين وقد أدباه بالعلوم اليونانية، ولما نبغ فيها وفاق أقرانه اشتاق إلى إتقانها، ولم يكن هناك من يوصله إلى غايته؛ فقصد مدينة الإسكندرية ودخل مدرستها، فحصل منها على علوم كثيرة، وحركته الغيرة الإلهية إن يدرس علوم المسيحية ايضا، فطلبها وقرأها.

وتابع: وكان الأب ألكسندروس يشرح له ما عسر عليه فهمه، فلم يلبث أن آمن بالسيد المسيح له المجد فعمده الأب البطريرك ونال النعمة الإلهية، وأقام عنده زمانا قليلا، ثم قصد القديس العظيم أنطونيوس، فلما رآه دهش من عظيم هيبته، وحسن طلعته المشرقة بنعمة الروح القدس.

وتابع: فتخشع قلبه ومال إلى التمسك بسيرة الرهبانية فخلع الثياب العالمية وارتدي ثوب الرهبنة وابتدأ يزاول أعمالها بحرارة زائدة، مقتديا في ذلك بالقديس أنطونيوس معلمه، وبعد زمن يسير بلغه خبر موت والديه فعاد إلى بلده واخذ ما تركاه ووزعه على الفقراء والمحتاجين.

مستكملا: ثم دخل أحد أديرة الشام، وهناك سلك في كل باب من النسك مسلكا عظيما وكان يصوم الاسبوع كاملا، ويتغذى بالبقول والحشائش.
وواصل: فاستنار عقله وأعطاه الرب نعمة النبوة وعمل الآيات؛ وبعد مدة من الزمان ترهب القديس ابيفانيوس في هذا الدير، فسلمه رئيسه للقديس إيلاريون. فأدبه بآداب الرهبنة وعلمه علوم الكنيسة، وتنبأ عنه أنه سيصير أسقفا على قبرص.

وتابع: وبلغ هذا الأب من العمر ثمانين سنة منها عشر سنين في منزل والده وسبع سنين في مدينة الإسكندرية وثلاث وستون سنة في العبادة.

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