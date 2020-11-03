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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

الجريمة في أسبوع.. مقتل طفل سوداني.. وذبح مسن

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
الجريمة في أسبوع
الجريمة في أسبوع
حسام التمساح
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شهد الأسبوع الماضي عددًا من الجرائم البشعة التي تركت أثرًا سلبيًا في نفوس المواطنين، وترصد «الدستور» أبرزها.

- قتل طفل سوداني

شهدت منطقة أكتوبر جريمة قتل بشعة عقب قتل حداد لطفل سوداني الجنسية داخل شقته بمساكن عثمان لخلافات مالية مع والده.

وقال المتهم خلال التحقيقات بأنه قرر الانتقام من صديقه بقتل نجله لمماطلته في دفع مبلغ مالى 50 ألف جنيه.

تلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال طالب يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، متوفي إثر إصابته بجروح طعنية.

توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكب الواقعة يعمل حداد، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمُواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، قام بتسليمه 14 ألف جنيه وأخذ يتردد عليه لإستعادة باقي المبلغ إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بالتعدى عليه بسكين محدثًا إصابته بجرح قطعي بذراعه الأيسر فانصرف ثم عاد مرة أُخرى وبحوزته سكين وصعد إلى الشقة محل إقامته اكتشف عدم تواجده فتعدى على "نجله" محدثًا إصابته التى أودت بحياته وهرب.

- جثة بالأزبكية

تكثف الاجهزة الامنية تحرياتها لكشف لغز العثور على جثة شخص ملقاة بأحد الشوارع دائرة قسم شرطة الأزبكية.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع فى منطقة الأزبكية، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة مجهولة.

وجار فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

-مسن مذبوحًا بالمرج

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق في العثور على جثة مسن متحللة وبها إصابات ذبحية بمنطقة الرقبة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن أن الجثة لرجل في العقد الخامس من العمر، مذبوحة ومتحللة داخل شقته بدائرة قسم شرطة المرج.

كانت البداية أثناء ورود بلاغا من أحد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين العثور على جثة ذكر في العقد الخامس من العمر مذبوح وفي حالة تحلل داخل شقته، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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