محاكمة إبراهيم سليمان للتربح من أرض «الحزام الأخضر».. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.