باباجان: الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة للبلاد

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته الخارجية أدت إلى عزل البلاد عن محيطها الإقليمي، وتنامي العداوات مع جيرانها، واعتبر في كلمة ألقاها أمس خلال المؤتمر الإقليمي الأول لحزبه في مدينة غازي عنتاب أن أردوغان جلب العار للبلاد.وقال " علي باباجان": "تخيل أنك تجلس في مكان فيه 200 جار، ثم تقول إن جميعهم أعداء لك، هل هذا يعني أن المشكلة فيك أم في الـ200 جار، مضيفًا "سنتخلص من هذا العار".وسبق لباباجان أن وجه انتقادات عدة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، ففي تصريحات له الشهر الماضي أكد أن "الحكومة الحالية في تركيا لن تتمكن من خلق البيئة الآمنة والمستقرة في البلاد مجددا"، مضيفا "النظام الحالي لن يستطيع الصمود حتى يونيو عام 2023، الموعد الرسمي للانتخابات البرلمانية والرئاسية".كما انتقد السياسة الاقتصادية للرئيس التركي قائلًا:" البنية الاقتصادية والمالية تدهورت كثيرا، ولم يعد بحوزة السلطة الحاكمة أي موارد بالوقت الراهن"، واعتبر أن السلطة الحاكمة أنفقت الصناديق الاحتياطية المخصصة للأزمات، لذا تواجه تركيا مشكلة كبيرة اقتصاديا.