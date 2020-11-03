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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الإسبانى: أوروبا ستبقى حازمة فى مواجهة الإرهاب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:22 ص
بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز
وكالات
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أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن دعمه للشعب النمساوي إثر الهجوم الذي شهدته العاصمة فيينا مساء يوم الأثنين.

وكتب سانشيز في تغريدة على موقع "تويتر": "نتابع المعلومات التي تأتينا من فيينا في هذه الليلة الصعبة.. الكراهية لن تكسر مجتمعاتنا وأوروبا ستبقى حازمة في مواجهة الإرهاب، تعاطفنا وتضامننا مع عائلات الضحايا والشعب النمساوي".

وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء يوم الاثنين، وسط أنباء عن قتلى جراء إطلاق نار قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة تنفيذها عملية أمنية واسعة.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة يقع جميعها بالقرب من الكنيس.

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