السويد تدين هجوم فيينا وتدعو للاتحاد ضد هذه العمليات الإرهابية

أدانت السويد هجوم فيينا، كما دعت للاتحاد ضد هذه العمليات الإرهابية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية".وقالت الشرطة النمساوية، إن هجوما وقع فى فيينا مساء الإثنين وتم تنفيذه في ستة مواقع، وقُتل شخص وأصيب عدد آخر بينهم شرطي.وكانت الشرطة قد ذكرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها أردت أحد الجناة قتيلا بعد إطلاق النار عليه.