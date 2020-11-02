مصر تدين حادث كنيس النمسا الإرهابي: نرفض كل أشكال العنف والتطرف

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الإثنين، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع منذ قليل في كنيس يهودي وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.وقدمت مصر خالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، ومعربةً عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.وجدّدت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الارهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة مظاهره.