«آراب نيوز»: تركيا ستعيد إشعال التوترات بشرق المتوسط

أكدت صحيفة "آراب نيوز" السعودية، أن تركيا توسعت في الأنشطة البحثية لسفينة الأبحاث الزلزالية Oruc Reis في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​حتى 14 نوفمبر.ومن المرجح أن تعيد هذه الخطوة إشعال التوترات الإقليمية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.0 درجات، والذي ضرب تركيا واليونان الأسبوع الماضي، والذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى فترة من الدبلوماسية الزلزالية، كما حدث في عام 1999.ويغطي التنبيه الملاحي الجديد (Navtex) الذي أصدرته تركيا عمليات المسح البحرية على بعد 16 ميلًا بحريًا قبالة جزيرة رودس اليونانية و50 ميلًا بحريًا من جزيرة كاستيلوريزو.ونددت وزارة الخارجية اليونانية بالخطوة التركية، وقالت في بيان صحفي "هذا العمل يخلق مزيدا من التوتر في منطقة معرضة للخطر حيث يتركز الاهتمام الآن على تقديم المساعدة وعلى التعبير عن الدعم والتضامن".وأضافت أن "هذه الإجراءات تظهر مرة أخرى أن تركيا تواصل العمل في تحد لنداءات المجتمع الدولي، بما في ذلك نتائج اجتماع أكتوبر للمجلس الأوروبي، الذي دعا تركيا إلى وقف هذه الإجراءات".وأشارت إلى أن الأمر أصبح مخجلًا أكثر بسبب الزلزال الأخير، حيث عرضت اليونان وآخرون المساعدة على تركيا وكان رد أنقرة بمثابة استفزاز وتهديد بحريين.