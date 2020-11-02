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مصر

952 مليون جنيه لتطوير جامعة سوهاج

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:10 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
أميرة ممدوح
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زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جامعة سوهاج في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 2020-2021 بتكلفة تقارب المليار جنيه، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الدولة بتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية "رؤية مصر 2030".

وأشارت السعيد إلى أن العدالة المكانية بين المحافظات تعد من أهم مستهدفات خطط الحكومة المصرية، مشددة على ضرورة مراعاة أبعاد التنمية المستدامة عند وضع الخطط الاستثمارية والاهتمام بالاستثمارات الخاصة بما يخدم المواطن فى المقام الأول.

وخلال الزيارة التقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، وخلال اللقاء تم الاطلاع على الاحتياجات العاجلة والملحة للجامعة بخطة 2020-2021، وكذا احتياجات الجامعة فى الفترات القادمة فيما يتعلق بمقترح خطة الجامعة للعام المالى القادم 2021-2022.

وقام وفد الوزارة بمتابعة إنشاء مبنى الإدارة المركزية بمقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 184 مليون جنيه، وإنشاء مبنى كلية التربية الرياضية بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 152 مليون جنيه، بالإضافة إلى متابعة إنشاء مبنيي كلية العلوم 1 و2 بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 122 مليون جنيه.

وشملت الزيارة كذلك متابعة إنشاء مبنى كلية طب الفم والأسنان بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 242 مليون جنيه، ومبنى مجمع المدرجات (ج) بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 214 مليون جنيه، ومتابعة إنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بتكلفة 160 مليون جنيه.

كما تم خلال الزيارة التعرف على المشكلات التي تواجه الجهات عامة وما يتعلق بالشق التمويلي خاصة والمساعدة في وضع مقترحات الحلول لهذه المشكلات، ومناقشة احتياجات الجهة الفعلية في المستقبل للعمل على أخذها في الحسبان عند إعداد الخطط ورصد التمويل اللازم لها.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة.

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