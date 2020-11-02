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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة أحمد شفيق في «فساد الطيران»

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:49 م
أحمد شفيق
أحمد شفيق
حسام التمساح
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية "فساد الطيران"، لـ 7 ديسمبر المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد برغل، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي والسعيد أحمد عبده.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

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