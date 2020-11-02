«بشارة»: الإسماعيلية جاهزة للانتخابات البرلمانية

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، الانتهاء من اتخاذ كل التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب، المقرر انطلاقها صباح السبت المقبل 7 نوفمبر، والأحد 8 نوفمبر.وأوضح محافظ الإسماعيلية، في تصريحات لـ " الدستور "، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث والعرض أولا بأول عليه، مشيرا لانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة اعتبارا من اليوم الإثنين وتستمر بالعمل على مدى 72 ساعة متواصلة لمتابعة سير وانتظام الخدمات.وجرى التأكيد على التنسيق التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية، على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار الانتخابية، والمتابعة اليومية والعمل على إزالة أي معوقات، كما جرى توفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط أرضي بكل مركز انتخابي، وتوفير غرفة مؤمنة بشبابيك حديد للتحفظ على صناديق الاقتراع وأبواب حديدية لحفظ الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع.وإجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء حرم أمن باستخدام الفراشة وإزالة الأشجار والنباتات التي تعوق الرؤية لتسهيل عملية التأمين وإنشاء سرادق به عدد مناسب من الكراسي لانتظار الناخبين أمام كل مركز انتخابي مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.