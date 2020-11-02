



رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى شهر نوفمبر 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات we، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر الجاري، عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أطلقته خصيصا لجميع الخدمات الإلكترونية للعملاء (من هنا) ، عقب إتباع الخطوات المطلوبة، تفاديا للزحام داخل مقرات سنترالات الشركة وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي احتاج العالم وراح ضحيته الملايين من سكان العالم خلال الأشهر الماضية، وتوفير وقت وجهد العملاء.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر

يجب على عملاء الشركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا عبر موقع شركة المصرية للاتصالات، قبل 15 نوفمبر الجاري، بإتباع الخطوات التالية :-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات ( من هنا





كتابة كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه





الضغط على زر إظهار الفاتورة





اختيار طريقة سداد ( فيزا كارد، ضامن، مصاري، ...)





كتابة قيمة الفاتورة وكلمة سداد





تعرف على قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي





قبل معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى لشهر نوفمبر 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات، يجب على عملاء الشركة المصرية للاتصالات معرفة قائمة اسعار التي وضعتها الشركة بقيمة الغرامة المالية المفروضة على المتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر الجاري، والتي تبدأ ب 10 جنيهات وتنتهي ب دفع 10٪ من قيمة الفاتورة والتي يجب دفعها إلكترونيا عن طريق محافظ الدفع الإلكتروني أو بطاقات الائتمان أو الفيزا كارد وغيرها من الطرق الدفع الإلكتروني التي حددتها الشركة تسهيلا على العملاء في سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر الجاري.