النيابة: السرعة الزائدة وراء مصرع شاب في حادث بجسر السويس

كشفت تحقيقات نيابة النزهة تفاصيل مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره شارع جسر السويس، يوم الخميس الماضي، وتبين أن السرعة الزائدة وراء الحادث فضلا عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع جسر السويس بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الحادث.وتبين مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبورة شارع جسر السويس وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وقام رجال مرور القاهرة باعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.