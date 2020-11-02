القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

كشف مصدر أمني عن أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على طفل المرور صاحب واقعة التعدي على أمين شرطة بالمرور والشروع في دهسه، بسبب فيديو جديد نشره عقب إخلاء سبيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف المصدر أن الشرطة ألقت القبض على الطفل وأربعة من أصدقائه بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر فيديو رفقة عدد من أصدقائه يتحدث فيه بطريقة تنمر وعنف، يقول فيه: «مش إحنا اللي نتحبس واحنا مش زيكو»، بالإضافة إلى بعض المهاترات والألفاظ النابية، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبطه للحفاظ على حق المجتمع.وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى، بضمان محل إقامته، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر إيقاف رجل شرطة سيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.