رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
طفل المرور
طفل المرور
نجلاء رفاعي
طباعة
كشف مصدر أمني عن أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على طفل المرور صاحب واقعة التعدي على أمين شرطة بالمرور والشروع في دهسه، بسبب فيديو جديد نشره عقب إخلاء سبيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن الشرطة ألقت القبض على الطفل وأربعة من أصدقائه بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر فيديو رفقة عدد من أصدقائه يتحدث فيه بطريقة تنمر وعنف، يقول فيه: «مش إحنا اللي نتحبس واحنا مش زيكو»، بالإضافة إلى بعض المهاترات والألفاظ النابية، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبطه للحفاظ على حق المجتمع.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الطفل المتهم في واقعة صدم أمين شرطة بدائرة قسم شرطة المعادى، بضمان محل إقامته، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر إيقاف رجل شرطة سيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

لكل فئة على حده.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2020

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

علماء روس يقيمون خطر الإصابة بمتلازمة «VEXAS» الجديدة

«أتركوا مكتباتنا مفتوحة».. صيحة لوقف غلق المكتبات في فرنسا

صحيفة بريطانية: الأمير ويليام أصيب بكورونا أبريل الماضي

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

«بالأمس كنت ميتا» رواية تكشف عورات العثمانيين وإبادتهم للأرمن

افتتاح ورشة الشؤون المالية وقانون المزايدات بقصور الثقافة

نصوص جديدة في العدد 30 من سلسلة «مسرحيات مصرية»

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد