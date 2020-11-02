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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

انشقاق 15 مرتزقا سوريا عن القوات التركية في قرة باغ

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:15 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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كشفت مصادر سورية شمال شرقي سوريا، عن انشقاق 15 مرتزق سوري كانوا في صفوف القوات الموالية لتركيا، بمناطق النزاع حول إقليم ناجورنو قرة باغ.

وأضافت المصادر أن المرتزقة وصلوا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المجاورة لمناطق السيطرة التركية.

وأوضحت المصادر أن 7 مقاتلين انشقوا بعد منتصف ليلة السبت، قاصدين ناحية أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي بعد أن سبقهم 8 أخرون قبل أسبوع.

ووفقا لما نقلته المصادر عن المنشقين، فإنهم يرفضون أوامر الجيش التركي لهم بالمشاركة في المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان والتحول إلى مرتزقة للقتال في الجبهات والساحات التي تتدخل فيها تركيا وتحشد فيها السوريين للقتال مقابل المال، وفقا لما أوردته قناة "العربية" اليوم.

ويقع إقليم ناجورنو قرة باغ داخل أذربيجان، ولكنها كانت تحت سيطرة قوات عرقية أرمينية مدعومة من أرمينيا منذ انتهاء الحرب هناك عام 1994.

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