«جودة حلوان» ينظم دورات تدريبية لموظفي الجامعة

نظم مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، دورة تدريبية عن "المراجعة الداخلية" بناءا على مواصفة الأيزو "٩٠٠١:٢٠١٥"، لـ40 موظفا من مختلف إدارات الجامعة، واستهدفت الدورة التدريبية شرح لبنود المواصفة والعلاقات المرتبطة بينها، وشرح التفكير القائم على المخاطر Risk-Based Thinking، وعملية المراجعة الداخلية واجراءاتها والتخطيط لها وإجراء نماذج وأمثلة توضيحية للمراجعة الداخلية على إدارات الجامعة.ويعقد المركز الدورة التدريبية الثانية في الفترة من ١إلى ٤ نوفمبر الجاري تحت عنوان "رضا العملاء وتحليل البيانات"، لـ٦٠ موظفا بإدارات الجامعة على مجموعتين، الأولى ١و٢ نوفمبر، والثانية ٣ و٤ نوفمبر، وتهدف للتعرف إلى التعرف على إجراءات قياس رضا العملاء وكيفية الاستفادة من التغذية الراجعة في وضع خطط تطوير وتحسين أداء الإدارة وكذلك المنهجية المتبعة في تحليل البيانات وفقا لاختصاصات كل إدارة ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية وكيفية الاستفادة من نتائجها في دعم متخذي القرار والادارة العليا.ويتم تنفيذ هذه الدورات التدريبية تحت إشراف الأستاذ الدكتورة هناء محمد الحسيني، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة وسام درويش، مدير وحدة جودة النظم الإدارية بالجامعة، ومن خلال الشركة المنفذة TÜV Rheinland، بهدف رفع كفاءة موظفى الجامعة ومسئولي الجودة بكليات الجامعة وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة، ما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة لكليات الجامعة لرفع كفاءة نظم الجودة الداخلية بها.