رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جودة حلوان» ينظم دورات تدريبية لموظفي الجامعة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:08 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
طباعة
نظم مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، دورة تدريبية عن "المراجعة الداخلية" بناءا على مواصفة الأيزو "٩٠٠١:٢٠١٥"، لـ40 موظفا من مختلف إدارات الجامعة، واستهدفت الدورة التدريبية شرح لبنود المواصفة والعلاقات المرتبطة بينها، وشرح التفكير القائم على المخاطر Risk-Based Thinking، وعملية المراجعة الداخلية واجراءاتها والتخطيط لها وإجراء نماذج وأمثلة توضيحية للمراجعة الداخلية على إدارات الجامعة.

ويعقد المركز الدورة التدريبية الثانية في الفترة من ١إلى ٤ نوفمبر الجاري تحت عنوان "رضا العملاء وتحليل البيانات"، لـ٦٠ موظفا بإدارات الجامعة على مجموعتين، الأولى ١و٢ نوفمبر، والثانية ٣ و٤ نوفمبر، وتهدف للتعرف إلى التعرف على إجراءات قياس رضا العملاء وكيفية الاستفادة من التغذية الراجعة في وضع خطط تطوير وتحسين أداء الإدارة وكذلك المنهجية المتبعة في تحليل البيانات وفقا لاختصاصات كل إدارة ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية وكيفية الاستفادة من نتائجها في دعم متخذي القرار والادارة العليا.

ويتم تنفيذ هذه الدورات التدريبية تحت إشراف الأستاذ الدكتورة هناء محمد الحسيني، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة وسام درويش، مدير وحدة جودة النظم الإدارية بالجامعة، ومن خلال الشركة المنفذة TÜV Rheinland، بهدف رفع كفاءة موظفى الجامعة ومسئولي الجودة بكليات الجامعة وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة، ما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة لكليات الجامعة لرفع كفاءة نظم الجودة الداخلية بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشقاء في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

دفعة جديدة في يناير.. صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون

إصابة 11 في إنقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

علماء روس يقيمون خطر الإصابة بمتلازمة «VEXAS» الجديدة

صحيفة بريطانية: الأمير ويليام أصيب بكورونا أبريل الماضي

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى والاسم 2020 فى المرحلة الثانية

ارتفاع عدد قتلى الإعصار جونى في الفلبين إلى 16

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد

«بالسلامة والسلام».. قصة القصيدة المنسية لفؤاد حداد

صدور كتاب «القصص» للمؤلف الإيطالى الشهير جوزيبه تومازى

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن