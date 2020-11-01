«ديلي ميل»: الصالات الرياضية آمنة ضد كورونا

قال باحثون إن الصالات الرياضية ومراكز الترفيه يجب أن تظل مفتوحة لأنها تشكل خطرًا منخفضًا للغاية لانتشار فيروس كورونا وتعزز صحة ورفاهية المجتمعات، وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.وكشف تحليل أكثر من 62 مليون زيارة لصالة الألعاب الرياضية في 14 دولة أوروبية منذ سبتمبر عن 487 إصابة فقط تم الإبلاغ عنها من قبل المشغلين - أي ما يعادل 0.78 حالة فقط لكل 100000 زيارة.وقال أكاديميون من جامعة «شيفيلد هالام» الذين أجروا الدراسة إن الأرقام تكشف عن الدور الحيوي لمراكز اللياقة البدنية في الحماية من فيروس كورونا.وتأمر قيود المستوى الثالث التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة - وهي أشد إجراءات الإغلاق في إنجلترا - رسميًا بإغلاق الصالات الرياضية والمراكز الترفيهية للحد من انتشار الفيروس.وتراجعت الكثير من الحكومات عن إغلاق الصالات الرياضية في جميع أنحاء العالم، على الرغم من إغلاق الكثير من المؤسسات.من جانبه، قال البروفيسور روب كوبلاند، مدير مركز البحوث والدراسات والبحوث العلمية، إن البيانات المأخوذة من دراسة SafeACTiVE تظهر أن الصالات الرياضية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي هي أماكن آمنة لممارسة الرياضة.وأشار الباحثون إلى أن ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير فى التصدى لفيروس كورونا، كما أن النشاط البدنى يساعد في التأقلم النفسي عندما نواجه تحديات الموجة الثانية من الوباء.