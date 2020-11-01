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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بريطانيا: تمديد الإغلاق للسيطرة على فيروس كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:18 م
مايكل جوف
مايكل جوف
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صرح وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الأحد، بأنه لا يستبعد تمديد الإغلاق الثاني الذي سيبدأ في إنجلترا يوم الخميس لما بعد التاريخ المحدد لنهايته في 2 ديسمبر المقبل، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وتأتي تصريحات جوف بعد أن أصر رئيس الوزراء بوريس جونسون عند إعلانه عن فرض قيود الإغلاق، أمس السبت، أنها ستكون محدودة زمنيا، على عكس الإغلاق الأول الذي فُرض في مارس، بحسب ما أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

ولدى سؤاله خلال مقابلة تليفزيونية عما إذا كان من الممكن تمديد قيود الإغلاق، أجاب الوزير البريطاني "نعم"، وأوضح "سنراجعها في 2 ديسمبر.. نحن دائمًا مدفوعون بالبيانات".

وأشارت الصحيفة إلى أن اعتراف جوف يأتي في الوقت الذي يواجه فيه بوريس جونسون سيلا من الانتقادات بسبب التحول الكبير في موقفه، إذ أعلن عن الإغلاق الثاني الذي أصر منذ فترة طويلة على أنه لن يكون ضروريًا.

ومع ذلك نفى جوف فشل نظام الإغلاق القيود المحلية المؤلف من ثلاث مستويات، والذي اعتمدته الحكومة في الفترة السابقة، مؤكدا أن فيروس كورونا انتشر بشكل أسرع مما كان يتوقعه أي شخص قبل أسابيع قليلة.

ودافع جوف عن تأخر الحكومة في فرض قيود الإغلاق "قاطع الدائرة" والتي طالب بها المستشارون العلميون للحكومة منذ 21 سبتمبر، قائلا: "لم يكن ذلك ضروريًا في تلك المرحلة".

واعترف جوف باحتمال وقوع وفيات أكثر في الموجة الثانية من الوباء، وقال إن "هذا هو الخطر الحقيقي"، وحذر الجمهور من أنه سيكون من "الحماقة" التنبؤ بمسار الوباء خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

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