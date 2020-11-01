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عالم

الرئيس التونسي يهنئ نظيره الجزائري بذكرى الثورة الجزائرية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:00 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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بعث الرئيس التونسي قيس سعيد، برسالة تهنئة، لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى السادسة والستين للثورة الجزائرية، أعرب فيها عن أصدق عبارات التهاني وأخلص التمنيات له بموفور الصحة وللشعب الجزائري الشقيق بالتقدم والرفاه.

واستحضر رئيس التونسي، في هذه الرسالة- بحسب بيان للرئاسة التونسية اليوم الأحد- "التضحيات والملاحم النضالية للشعب الجزائري من أجل الانعتاق من الاستعمار ونيل حريته وكرامته وبناء دولته المستقلة"، قائلًا: "إن هذه المناسبة الخالدة تجعلنا نستذكر بكل اعتزاز الصفحات المشرقة من التاريخ النضالي المشترك للبلدين وامتزاج دماء الشعبين الأبيين التي ستظل دومًا مصدر إلهام وحافزًا لنا وفاء لشهدائنا الأبرار ولبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة".

وجدد سعيد، عزمه على مواصلة سنة التشاور الدائم والتنسيق المستمر بين تونس والجزائر والعمل سويًا من أجل مزيد الارتقاء بمسيرة التعاون المتميز بين البلدين إلى أعلى المراتب، وحرصه على مزيد توطيد أواصر الأخوة المتينة بين الشعبين الشقيقين تجسيدًا لتطلعاتهما نحو مزيد من التكامل والتضامن والشراكة.

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