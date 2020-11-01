طائرة مساعدات طبية باكستانية تصل لدمشق لمواجهة كورونا

أفادت مصادر طبية سورية، اليوم الأحد، بوصول طائرة مساعدات مقدمة من باكستان إلى مطار دمشق الدولي، لدعم جهود القطاع الصحي السوري في مواجهة فيروس كورونا.وقالت المصادر إن طائرة المساعدات الطبية الباكستانية وصلت إلى أرض المطار يرافقها عدد من المسئولين الباكستانيين، وكان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في استقبالهم.ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سوريا إلى 5728، بينما وصل عدد الوفيات إلى 288.