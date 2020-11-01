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عالم

من أجل الغاز.. استفزازات تركية جديدة في «المتوسط»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:17 م
تركية في المتوسط
تركية في المتوسط
منار أحمد
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في إطار مواصلة الاستفزازات التركية، أعلنت اليوم الأحد، تمديد عمل سفينة التنقيب أوروتش رئيس في البحر المتوسط لمدة 13 يومًا.

وكان من المفترض أن تنتهي مهلة عملها يوم الأربعاء 4 نوفمبر، حجزت تركيا وفق إشعار بحري نافتكس، المنطقة التي تعمل فيها سفينتها حتى 14 نوفمبر الجاري، في تمديد هو الثالث على التوالي لمهام عمل أوروتش رئيس في شرق المتوسط.

ووفقًا للإشعار البحري، ستستمر السفينتان اتامان وجنكيز خان في مرافقة سفينة الأبحاث الزلزالية في شرق البحر المتوسط حتى 14 نوفمبر.

وتتسبب أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط ​​في نزاع على الجرف القاري بين تركيا واليونان.

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