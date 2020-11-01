ضبط 2714 سائقًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت أجهزة الأمن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2714 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.