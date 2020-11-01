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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية لانتخابات «النواب» 2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أشرف لاشين و حسام محفوظ
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بدأت، منذ قليل، فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر إجراؤها الشهر الجاري أيام 4، و5، و6 في الخارج، وفي الداخل يومي 7، و8 من الشهر ذاته، في 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتعلن اليوم الأحد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التليفزيون بمبنى "ماسبيرو".

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