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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هزة أرضية ثانية بقوة 4.7 درجة في مدينة أيدن التركية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:29 م
زلزال
زلزال
مروة عنبر
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شهدت الأراضي التركية كارثة جديدة بعد أن ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة أيدن التركية، المطلة على بحر إيجة، بالقرب من المنطقة التي وقع بها زلزال إزمير المدمر، الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر.

وضرب الزلزال مقاطعة كوشاداسي التي تقع في مدينة أيدن التركية، المطلة على بحر إيجة للمرة الثانية، إذ سبق أن تعرضت المنطقة ذاتها الجمعة الماضي لزلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، وفقا لموقع «خبر تقويمي».

وتشهد تركيا هذه الأيام مأساة بعد وقوع زلزال عنيف في مدينة إزمير، تبعته مئات الهزات الارتدادية، مما أسفر عن سقوط عشرات المباني ووفاة ما يزيد على 50 شخصا وإصابة المئات حتى الآن، فضلا عن وجود العشرات العالقين تحت الأنقاض، وفقا لموقع «تركيا الآن».

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