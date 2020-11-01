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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

المصاريف السنوية والتخصصات بجامعة الملك سلمان الدولية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:24 م
جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الدولية
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من الطلاب خلال الساعات الماضية في معرفة مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية السنوية والتخصصات التي توجد بها وأقسامها، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، للعام الدراسي الجديد 2020-2021. 


كل ما تريد معرفته عن جامعة الملك سلمان الدولية المصاريف السنوية والتخصصات

تتضمن جامعة الملك سلمان الدولية  إنشاء 10 کلیات موزعة على ثلاثة فروع في مدينة الطور، رأس سدر، شرم الشيخ، وتستوعب الجامعة حوالي 30 ألف طالب، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي لتطوير التعليم الجامعي، وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط الآتي لمعرفة الشروط الخاصة بالجامعة: admission.egypt-hub.edu.eg


تخصصات وأقسام جامعة الملك سلمان الدولية

تضم جامعة الملك سلمان العديد من الكليات والتخصصات، أبرزها: الهندسة التطبيقية، وعلوم الحاسبات، والصناعات التكنولوجية، والعلوم المالية والإدارية، والسياحة والضيافة، والعمارة، والألسن واللغات التطبيقية، و الزراعات الصحراوية، والفنون والتصميم.


تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية

وجاء تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية لهذا العام الدراسي الجديد 2020-2021، وفقا لما جاء في قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، كالآتي: الطب البشري 90%، وأما تنسيق كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 85%، وكليتي الهندسة والطب البيطري 75%، وكليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب65 %، وأما كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، جاء تنسيقها بـ 55%، وأما كلية الزراعة وباقي الكليات تيسيرا على الطلاب جاء تنسيقها بـ  55 % . 

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية لعام 2020

وحددت الجامعة مصاريف العام الدراسي الجديد 2020-2021 ، بالتالي: للكلية الطب البشري 105 ألف في العام، وطب الأسنان، 97 ألف جنيه، والصيدلة 85 ألف جنيها، والعلاج الطبيعي 63 ألف جنيه، وكلية  تكنولوجيا العلوم التطبيقية 39 ألف جنيها، والتمريض 31 ألف جنيها، والسياحة والضيافة 40 ألف جنيها، والإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيها، والفنون 50 ألف جنيها، والهندسة وعلومها 69 ألف جنيها، وأما كلية علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيها، والعمارة 69 ألف جنيها، وأما العلوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيها، والصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيها.

كما حددت الجامعة مصاريف مجال العلوم الأساسية المتقدمة بـ 48 ألف جنيها، وأما في مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه، ومصاريف الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيها، والعلوم الاجتماعية والإنسانية بـ 43 ألف جنيه، واللغات التطبيقية 43 ألف جنيها، والدراسات القانونية بـ 45 ألف جنيه، و العلوم الإدارية 46 ألف جنيها.

 

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