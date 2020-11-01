تفاصيل إطلاق ملثمون النار على موظف بالإسماعيلية

لقى موظف بقرية جلبانة التابعة لمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية مصرعه، اليوم الأحد، بعدما أطلق ملثمون النيران عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم.تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بمصرع موظف بالوحدة المحلية لقرية جلبانة عقب إطلاق ملثمين عدة طلقات نارية عليه.وشكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريقًا لبحث الواقعة، وأثبتت التحريات أن 3 ملثمين، يستقلون سيارة ربع نقل توقفوا أمام منزل "جعفر" 47 سنة، وعلى الفور فرا المجني عليه منهم ليطلقوا عليه 5 طلقات نارية أدت لوفاته في الحال، وفروا هاربين.وحرر محضر بالواقعة، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى ويكثف ضباط مباحث الإسماعيلية جهودهم لضبط الجناة.