«البرهان» يتوجه لإثيوبيا فى زيارة تستغرق يومين

غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأحد، بلاده متوجها إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.ويرافق البرهان في زيارته لإثيوبيا كل من وزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين والفريق أول جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة واللواء ركن ياسر محمد عثمان، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.تأتي تلك الزيارة بالتزامن مع ما أعلنته الحكومة السودانية حول استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، اليوم الأحد، بين وزراء شئون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان، وفقًا للعربية.