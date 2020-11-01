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الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 1 نوفمبر 2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:50 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لجميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تستغلّ جاذبيتك لإقناع بعض العاملين معك بوجهة نظرك، فتحقق صفقات لافتة طال انتظارها.
عاطفيًا: تصرفات الشريك المثيرة للشك زادت عن حدها، وهي قد تنعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فكن مستعدًا للأسوأ.
صحيًا: لا تؤجل بداية اتباع حمية صارمة إلى الغد، فالمماطلة ليست في مصلحتك.

الثور
مهنيًا: يناسبك هذا اليوم ويجعلك مرتاحًا للاجواء إذ قد يؤدي أحد الزملاء دورًا في سير الأمور.
عاطفيًا: تفاءل بالخير تجده، لا تستعجل أمورًا قد ترتد سلبيًا عليك، وهذا لن يكون في مصلحة العلاقة بالشريك.
صحيًا: لا مانع من الحصول على دروس في الرقص مع شريكك أو أصدقائك، لأنك ستشعر بالمرح والتجديد.

الجوزاء
مهنيًا: تجد نفسك أمام مشكلات لابد من حلها إن على الصعيد المهني أو على الصعيد العائلي.
عاطفيًا: قد يكون الحب على موعد معك فتعيش قصة حالمة أو ارتباطًا جميلًا وأجواء مميزة.
صحيًا: إذا أحسست بألم بين كتفيك، فهو نتيجة جلوسك ساعات طوال أمام شاشة الكمبيوتر، خفف قدر المستطاع.

السرطان
مهنيًا: تبدو مقبلًا على الدنيا، مرتاحًا إلى التطورات، ملاحقًا الأحداث التي تتزاحم وتحثّك على العمل والانطلاق.
عاطفيًا: تجد نفسك أحيانًا مجبرًا على تنفيذ طلبات الشريك، فتنشأ بعض الشكوك لكنها تكون عابرة.
صحيًا: قاوم شهيتك وضعفك أمام المأكولات الدسمة، وفكّر في النتائج المترتبة على كثرة تناولها.

الأسد
مهنيًا: تكون مثلًا ناجحًا جيدًا مع زميلين مميزين في العمل، ويتحدث هذا اليوم عن فرص جيدة ونجاح في أيّ عمل تسعى إليه.
عاطفيًا: الإحترام المتبادَل مع الشريك يعدّ عاملًا إيجابيًا ومهمًّا، وخصوصًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات متسارعة.
صحيًا: طبيعتك التي تجعلك لا تتوقف عن التفكير ليلًا ونهارًا تحرمك من الاسترخاء، لذا عليك ممارسة رياضة اليوغا واعتزال التفكير فترة حتى تريح ذهنك.

العذراء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن عائداتك ومصاريفك وأموالك، فتنكبّ عليها مركّزًا على هذه الناحية.
عاطفيًا: بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخبًا وحياة متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك.
صحيًا: تراجع في المعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك بإحباط ويأس، لكن الأمر لن يدوم طويلًا.

الميزان
مهنيًا: يبدأ الشهر مع تناغم مهني رائع جدًا، وتنفذ مشروعًا جديدًا تحمل نتائجه تغيرات جذرية في حياتك المهنية والعائلية.
عاطفيًا: فرصة هادئة إلى جانب الشريك، وهذا ما يعزّز الثقة بينكما لئلا تتجدّد الخلافات وتتفاقم.
صحيًا: القلق والأرق ينهكان جسمك، وعلى المدى المنظور تظهر آثارهما، لكنك تستعيد عافيتك.

العقرب
مهنيًا: يوم ممتاز جدًا لإعادة تقييم الأمور والقرارات، فلا تستعجل قرارًا، ولا تعرّض مصالحك للأخطار.
عاطفيًا: قد تجد الشريك مبتعدًا أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسيًا في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.
صحيًا: إختر ثلاثة أيام في الأسبوع للتوجه إلى ناد رياضي للقيام بتمارين مفيدة لك.

القوس
مهنيًا: تشتد المشاعر الصادقة في اليوم الأول من الشهر، فتستفيد من خبرة ما أو من حظوظ.
عاطفيًا: تقترب تدريجيًا من تحقيق الحلم الذي راودك طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من المقالي والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرة بالصحة.

الجدي
مهنيًا: يوم واعد يوفر لك طاقة كبيرة ويدعوك إلى الحفلات وتلبية الدعوات ويعدك بمشروع كبير في طريقه إليك.
عاطفيًا: تتقرب أكثر مع الشريك اليوم، فهو بحاجة إلى مزيد من الحنان والعطف والتفهم.
صحيًا: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك ويتلفها، انتبه مما ينتظرك في المقبل من الأيام.

الدلو
مهنيًا: قد ينشب خلاف بينك وبين بعض الزملاء أو أحد المسؤولين في العمل، وظف طاقاتك لتعزيز استقرار موازنتك، واحذر الخلاف والجدال.
عاطفيًا: يتعاطى معك الشريك بطريقة عير معتاده اليوم، فحاول أن تواجهه بما يزعجك لتصحيح الوضع.
صحيًا: قد تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.

الحوت
مهنيًا: تحاصر في بداية الشهر مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والأوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض.
عاطفيًا: العصبية لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات.
صحيًا: تبدو قلقًا بعض الشيء جراء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك.

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