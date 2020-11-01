سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1-11-2020
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:10 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-11-2020، وفقًا للتقارير الأخيرة في أسواق المال المحلية.
محليًا، يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات وبلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
ووصل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما استقر فى البنك المصري الخليجي وحقق 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وتداول فى بنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
ويرتبط سعر صرف العملة السعودية بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
يشار إلى أن الريال السعودي يصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.
محليًا، يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات وبلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-11-2020
سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وبلغ فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاء فى بنك الإسكندرية بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما استقر فى البنك المصري الخليجي وحقق 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وتداول فى بنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
ويرتبط سعر صرف العملة السعودية بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
يشار إلى أن الريال السعودي يصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.