ابنة إسحاق رابين: اتفاقية السلام مع الإمارات جرت بفضل والدي

علقت داليا رابين ابنة إسحاق رابين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، على اتفاقية السلام التي تم توقيعها بين إسرائيل والإمارات.وقالت ابنة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، مساء اليوم: «اتفاقية السلام مع الإمارات جرت بفضل والدي وبفضل اتفاق أوسلو»، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وعقد الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، حفل لتأبين رابين بعد مرور 25 عاما على ذكرى اغتياله، بحضور عدة شخصيات ومسئولين إسرائيليين أبرزهم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحالي.وقال نتنياهو، خلال خطابه في حفل ذكرى إسحاق رابين: «يجب علينا شكر إسحاق رابين على إرساء أسس التطبيع مع العالم العربي، ويستحق الشكر على الاتفاق مع الأردن الذي فتح أماما بابا واسعا في ذلك الإطار».