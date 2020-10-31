نشرة الحوادث.. تفاصيل ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور و سقوط حداد قتل طالب انتقامًا من والده
السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:37 م
محمد السيدطباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور
كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة، في واقعة القبض على طفل تعدى على رجل مرور بدائرة قسم شرطة البساتين، مشيرًا إلى أن الطفل يدعى أحمد، ١٤ عاما، مقيم بدائرة قسم شرطه البساتين في منطقة المعادي الجديدة.
المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق بسبب تقلبات الطقس
أهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم أثناء القيادة على الطرق لتجنب الحوادث؛ نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها مصر في بعض المناطق.
القبض على حداد بتهمة قتل طالب انتقامًا من والده
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على حداد قتل طالب انتقاما من والده رفض إعادة أمواله بحجة توفير فرص عمل خارج البلاد.
الطفل الإفريقي قبل وفاته في أكتوبر: «صاحب بابا اللي قتلني»
تجري نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة، تحقيقات موسعة في قتل حداد لطفل إفريقي الجنسية داخل شقته بمساكن عثمان لخلافات مالية مع والده.
منع إقامة مؤتمرات وجولات لمرشحى «النواب» فى فترة الصمت الانتخابى
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن تعليمات صدرت لمديري القطاعات ورؤساء مباحث دوائر العاصمة لمنع إقامة أي فعاليات ومؤتمرات لمرشحي مجلس النواب خلال فترة الصمت الانتخابي.
العدل تطلق خدمات التوثيق فى 20 مكتبًا بريديًا بالمحافظات
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمات التوثيق من داخل عدد 20 مكتبًا بريديًا، وذلك في إطار خطة وزارة العدل الهادفة إلى التيسير على جمهور المواطنين من طالبي خدمات التوثيق، وذلك بالتوسع في أماكن تقديمها وتقريبها إليهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.
مجلس الدولة يمنح طالبة «ثانوى» درجة ونصف باللغة العربية
منحت المحكمة الإدارية العليا طالبة بالثانوية العامة، في عام 2015-2016، درجة ونصف في مادة اللغة العربية، طبقًا لما قرره تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
النيابة العامة تأمر بضبط المتهم بقتل طفل سوداني بمدينة 6 أكتوبر
أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بضبط المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية بمدينة ٦ أكتوبر، حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بوصول جثمان طفل سوداني الجنسية إلى «مستشفى زايد التخصصي» بمدينة 6 أكتوبر.
النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم السبت، بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور.
نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت:
«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور
كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة، في واقعة القبض على طفل تعدى على رجل مرور بدائرة قسم شرطة البساتين، مشيرًا إلى أن الطفل يدعى أحمد، ١٤ عاما، مقيم بدائرة قسم شرطه البساتين في منطقة المعادي الجديدة.
المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق بسبب تقلبات الطقس
أهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم أثناء القيادة على الطرق لتجنب الحوادث؛ نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها مصر في بعض المناطق.
القبض على حداد بتهمة قتل طالب انتقامًا من والده
ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على حداد قتل طالب انتقاما من والده رفض إعادة أمواله بحجة توفير فرص عمل خارج البلاد.
الطفل الإفريقي قبل وفاته في أكتوبر: «صاحب بابا اللي قتلني»
تجري نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة، تحقيقات موسعة في قتل حداد لطفل إفريقي الجنسية داخل شقته بمساكن عثمان لخلافات مالية مع والده.
منع إقامة مؤتمرات وجولات لمرشحى «النواب» فى فترة الصمت الانتخابى
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن تعليمات صدرت لمديري القطاعات ورؤساء مباحث دوائر العاصمة لمنع إقامة أي فعاليات ومؤتمرات لمرشحي مجلس النواب خلال فترة الصمت الانتخابي.
العدل تطلق خدمات التوثيق فى 20 مكتبًا بريديًا بالمحافظات
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمات التوثيق من داخل عدد 20 مكتبًا بريديًا، وذلك في إطار خطة وزارة العدل الهادفة إلى التيسير على جمهور المواطنين من طالبي خدمات التوثيق، وذلك بالتوسع في أماكن تقديمها وتقريبها إليهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.
مجلس الدولة يمنح طالبة «ثانوى» درجة ونصف باللغة العربية
منحت المحكمة الإدارية العليا طالبة بالثانوية العامة، في عام 2015-2016، درجة ونصف في مادة اللغة العربية، طبقًا لما قرره تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
النيابة العامة تأمر بضبط المتهم بقتل طفل سوداني بمدينة 6 أكتوبر
أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بضبط المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية بمدينة ٦ أكتوبر، حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بوصول جثمان طفل سوداني الجنسية إلى «مستشفى زايد التخصصي» بمدينة 6 أكتوبر.
النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم السبت، بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور.