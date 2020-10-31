إيبارشية المنيا الكاثوليكية تطلق دورى الكرة الطائرة

نظمت لجنة الشباب الإيبارشي للأقباط الكاثوليك، السبت، برعاية الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ومدير إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، دوري كرة الطائرة لشباب وشابات كنائس الإيبارشية.وفي ختام البطولة، شكر الأب شنودة يواقيم مسئول لجنة الشباب كل مَن شارك في الاحتفالية الكروية.