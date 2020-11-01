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مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 1-11-2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم


وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 1-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

ويشهد نهار اليوم الأحد طقسًا معتدلًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية الشرقية. 

كما توقع الخبراء طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدلًا على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقسًا مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، ولطيفًا على السواحل الشمالية الشرقية، ومائلا للبرودة على شمال الصعيد، ولطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فتوقع الخبراء سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية القاهرة - القليوبية - الجيزة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - السلوم - ومطروح - والإسكندرية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ورأس ببناس وكاترين، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب البلاد (الفيوم وأسيوط والمنيا وسوهاج والأقصر).

أما الوصف الفني لخرائط الطقس فجاء (يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة العظمى - الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 27 20
الاسكندرية 27 21
تصل الحرارة في وادى النطرون 27 19
طنطا 27 19
تصل الحرارة في شبين الكوم 27 19
دمنهور 27 20
تصل الحرارة في بلطيم 27 20
مطروح 25 18
تصل الحرارة في السلوم 24 17
سيوة 26 15
تصل الحرارة في بورسعيد 26 23
دمياط 26 22
تصل الحرارة في الزقازيق 27 19
المنصورة 27 19
تصل الحرارة في الاسماعيلية 29 20
السويس 29 20
تصل الحرارة في العريش 27 21
رفح 28 20
تصل الحرارة في رأس سدر 27 21
نخل 27 19
تصل الحرارة في نويبع 28 24
طابا 26 20
تصل الحرارة في كاترين 25 14
الطور 28 22
تصل الحرارة في شرم الشيخ 31 25
الغردقة 31 23
تصل الحرارة في مرسى علم 30 23
الفيوم 28 18
تصل الحرارة في بنى سويف 28 19
المنيا 28 19
تصل الحرارة في أسيوط 29 19
سوهاج 30 20
تصل الحرارة في قنا 31 20
الأقصر 32 20
تصل الحرارة في أسوان 33 21
ادفو 33 21
تصل الحرارة في أبوسمبل 32 19
الوادى الجديد 33 21
تصل الحرارة في الشلاتين 33 25
ابو رماد 33 25
تصل الحرارة في حلايب 32 28
رأس حدربة 33 26

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