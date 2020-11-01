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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1-11-2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:13 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.


مواقيت الصلاة اليوم


وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 1-11-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30-10-2020


محافظتا القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 4:40 AM
الشروق 6:08 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:08 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM

الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:46 AM
الشروق 6:15 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:49 PM
صلاة المَغرب 5:12 PM
صلاة العِشاء 6:32 PM

الإسماعيلية
صلاة الفجْر 4:37 AM
الشروق 6:05 AM
صلاة الظُّهْر 11:35 AM
صلاة العَصر 2:41 PM
صلاة المَغرب 5:04 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM

السويس
صلاة الفجْر 4:35 AM
الشروق 6:03 AM
صلاة الظُّهْر 11:33 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:22 PM

شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:27 AM
الشروق 5:53 AM
صلاة الظُّهْر 11:26 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:59 PM
صلاة العِشاء 6:16 PM

أسوان
صلاة الفجْر 5:07 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 12:08 PM
صلاة العَصر 3:21 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:00 PM

سوهاج
صلاة الفجْر 4:37 AM
الشروق 6:02 AM
صلاة الظُّهْر 11:37 AM
صلاة العَصر 2:48 PM
صلاة المَغرب 5:11 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM

مرسى مطروح
صلاة الفجْر 4:57 AM
الشروق 6:26 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:00 PM
صلاة المَغرب 5:23 PM
صلاة العِشاء 6:42 PM

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