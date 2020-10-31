لحظة تعرض قس فرنسي لإطلاق نار في ليون (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر اللحظات الأولى للمكان الذي شهد تعرض قس لإطلاق نار من قبل مجهول في مدينة ليون الفرنسية.وأظهرت اللقطات المصورة تجمع قوات الأمن أمام مقر الكنيسة التي تعرضت للهجوم والذي أصيب فيه القس.وقالت مصادر فرنسية في وقت سابق اليوم إن القس الذي تعرض لإطلاق نار حالته خطرة وتم نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن القس يحمل الجنسية اليونانية وكان يغلق كنيسته عندما تعرض للهجوم على يد مجهول.فيما أكد مصدر بالشرطة بالفرنسية أن المهاجم كان مسلحا ببندقية رشاش، وأصاب قسيس أرثوذكسي في إطلاق نار بمدينة ليون الفرنسية قبل أن يفر.ولم يتم حتى الآن الإعلان عن توقيف المهاجم كما لم تتبن أي جهة الهجوم.