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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ مطروح: بدء العمل في ازدواج طريق سيوة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:03 م
ازدواج طريق سيوه
ازدواج طريق سيوه
ياسمين شعيب
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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء أعمال مشروع ازدواج طريق سيوة بمحافظة مطروح، كخطوة نحو تطوير الطريق بطول ٣١٠كم من خلال إقامة الطريق المقابل خرسانيا لتحمل السيارات الثقيلة في الاتجاه من سيوة إلى مرسى مطروح من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بالإضافة لجهود توسعة الطريق الموازي ورصفه بالأسفلت من خلال الهيئة العامة للطرق.

وأكد اللواء مهندس أمون مرتضى أبوعمر رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي، أنه تم البدء في عمل مجسات للطريق الذي يبدأ من الكيلو ١٠٠ لـ١٥٠ طريق سيوة مطروح موازٍ للطريق الأسفلتي الحالي الذي تقوم هيئة الطرق بتوسعته ورصفه.

وأوضح أن هذا المشروع سيكون أحد أكبر مشروعات للطرق الخرسانية في المنطقه الغربية ويتم تنفيذه بمواصفات تتحمل حركة العربات الثقيلة التي تقوم بنقل الملح والمواد الطبيعية من وإلى سيوة بطول ٣١٠ كيلو وعرض ١٦ مترا وسمك خرسانة ٣٠ سم وطبقة أساس ١٥ سم ومواز للطريق بواصفات عالية الجودة ويشرف على الطريق نخبة من المهندسين والفنيين بالجهاز.

وأشار عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة إلى أن واحة سيوة ستشهد خلال المرحلة المقبلة طفرة كبيرة في كافة المجالات.

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