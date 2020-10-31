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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس ألفونسو رودريجيز اليسوعى

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:30 م
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم السبت، بعيد القديس ألفونسو رودريجيز اليسوعي، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد- الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: ولد يوم 25 يوليو عام 1532م، فى مدينة سيجوفيا بإسبانيا، وكان والده يعمل بتجارة الصوف.

وتابع: فى يوم استضاف أحد الكهنة اليسوعيون، هو الأب بيتر فايبر، الذى كان يقوم بخدمة الوعظ، وأكرمه رودريجيز وعهد إليه بأن يقوم بتعليم ابنه ألفونسو للاستعداد للمناولة الاحتفالية، عندما كان ألفونسو بعمر الرابعة عشرة توفى والده، فترك المدرسة ليساعد والدته فى العمل، عندما بلغ السادسة والعشرين وتزوج من فتاة تدعى ماريا سواريز ورزق منها بثلاثة أطفال، توفيت زوجته وجميع أطفاله.

وتابع: فقد اعتبر ألفونسو أن هذه إشارة من الله لكي ينطلق إلى تكريس حياته كلها لله متعبدًا وخادمًا، وكان يريد أن ينضم إلى الرهبنة اليسوعية، ولكن بسبب عدم إتمامه تعليمه رفض ولم يقبل فى الرهبنة، وبدأ فى التعليم وهو فى عمر التاسعة والثلاثين لكى يستطيع الاانضمام للرهبنة.

وواصل: ولما كان في ذلك الوقت لم يتم تأسيس أديرة لاستقبال المبتدئين بإسبانيا فارسل الى إحدى وأيضا ذهب إلي فالنسيا لمدة ستة أشهر ثم ذهب إلي مايوركا الكليات التي تأسست وقتها حيث عمل كبواب لمدة وصلت إلي ستة وأربعين عامًا.

وتابع: عاني ألفونسو بشدة بسبب ضعف تعليمه وسنه الكبيرة وكان في اتضاعه مثالًا لكل طالبي الرهبنة، ففي إحدي المرات طلب منه رئيس الدير أن يذهب للميناء ويسافر دون أن يذكر له حتي اسم المكان فأطاع وذهب الطوباوي إلي باب الدير متجها للميناء وكان الأب، رئيس الدير، يختبر طاعته، وكان قد أرسل له أحد الرهبان ينتظره عند الميناء لكي يعود معه وهو ما حدث بالفعل.

مستكملًا: ومن أصعب ما جُرب به ألفونسو هو أن رئيس الدير قال له أن يذهب ويترك الدير لكبر سنه وعدم استطاعته احتمال أعباء الرهبنة، فما كان من الطوباوي سوي أن طأطأ رأسه حزينا وارتدي ثوبه وذهب لباب الدير راحلًا، حتي أرجعه رئيس الدير بعدما رأي منه شدة رغبته في الحياة الرهبانية.

وتابع: بعد اتضاع واحتمال كبير قدم ألفونسو نذوره الرهبانية علي عمر ناهز الـ54 عاما، وكان محل تقدير شديد لأهالي مايوركا، الذين كانوا يبجلونه للغاية، ولكن صحته بدأت في الضعف فمجهود سنوات كثيرة من المجهود الشاق بدأت تبدو عليه وبدأ يعاني من ضعف بالذاكرة حتي فقدها، وانتقل من هذا العالم في 31 أكتوبر 1617 عن عمر ناهز الثمانين عامًا.

مُختتمًا: تم تطويبه يوم 22 أغسطس عام 1852م على يد البابا ليون الثاني عشر، وبعد ذلك أعلن قديسًا يوم 15 يناير عام 1888م على يد البابا ليون الثالث عشر.

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