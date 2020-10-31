حبس عاطل متهم بسرقة كابلات كهربائية بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل سرق كمية من الكابلات الكهربائية من إحدى مناطق أعمال التطوير الإنشائية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ديروط بأسيوط - له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية ملكه بدون لوحات معدنية، محمل عليها مجموعة من الكابلات النحاسية مجهولة المصدر - مقص حديدي كبير الحجم.وبمواجهته اعترف بسرقة الكابلات النحاسية من الكوبرى المستحدث كائن بمحل البلاغ بأسلوب "القطع" باستخدام المقص المضبوط بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.