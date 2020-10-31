بريطانيا تدعو إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي بين أرمينيا وأذربيجان

أكد دومينيك راب وزير الخارجية البريطانية على ضرورة إيجاد حل سياسى تفاوضى بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة قدمت الغذاء والدواء للأشخاص المتضررين.وقال وزير خارجية بريطانيا، عبر حسابه الرسمى بتويتر: "ترك تأثير نزاع ناجورنو وقرة باخ، بين أرمينيا وأذربيجان آلاف الأشخاص النازحين وأدى إلى عدد متزايد من الضحايا المدنيين، تقدم المملكة المتحدة الغذاء والدواء للأشخاص المتضررين - ولكن ما نحتاجه حقًا هو حل سياسي تفاوضي من كلا الجانبين".ومن جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها ستقدم الدعم اللازم لأرمينيا في حال انتقال القتال مع أذربيجان في منطقة ناجورنو قره باغ الانفصالية المتنازع عليها إلى داخل الأراضي الأرمينية.وذكرت الوزارة، "بموجب معاهدتنا (معاهدة الدفاع المشترك لعام 1997) ستعرض روسيا المساعدة على يريفان إذا انتقلت الاشتباكات مباشرة إلى الأراضي الأرمينية".وجدد البيان الدعوة لوقف إطلاق نار ثابت في قره باغ بالشروط التي اتفق عليها الجانبان خلال اجتماع لوزراء الخارجية في موسكو في 10 أكتوبر الجاري.