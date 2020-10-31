رئيس وزراء هولندا يعلن اعتزامه خوض الانتخابات العامة

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم السبت، اعتزامه قيادة حزب الشعب للحرية والديمقراطية المحافظ في الانتخابات العامة التي ستجرى في 17 مارس المقبل للفوز بفترة ولاية رابعة.وقال روته - في لقاء أجرته معه وسائل إعلامية محلية حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "أريد أن أبقى رئيسا للوزراء مجددا".ويتصدر حزب الشعب للحرية والديمقراطية استطلاعات الرأي حاليا، كما يثني مراقبون على قيادة روته للبلاد على مدار العقد الماضي، بالإضافة إلى إدارته لجائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الشبكة أن روته حظي بشعبية واسعة مع بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد؛ حيث عمل على تحقيق توازن بين إدارة مطالب الصحة العامة مع الحاجة لتخفيف انهيار الاقتصاد بسبب كورونا.وأشارت إلى أن روته، البالغ من العمر 53 عاما، تولى منصب رئيس الوزراء منذ عام2010 من خلال قيادة ثلاثة ائتلافات، وفي حال فوز حزبه بأغلب المقاعد البرلمانية في الانتخابات العامة القادمة، فسيكون أول رئيس وزراء يحاول تشكيل ائتلاف جديد خلال فترة ولاية رابعة.