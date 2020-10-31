انسيابية مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

تشهد الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة انتظامًا بحركة السير، اليوم السبت، وسط وجود أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.انتظام حركة المرور في محور 26 يوليوتستقر حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.انتظام في حركة السيارات بميدان التحريرظهر انتظام في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.شهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.انسيابية مرورية أعلى دائري السلامظهر انسياب في حركة السير أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، مع انتظام حركة سير السيارات فى هذه المناطق سيولة مرورية بشوارع الوراق والمريوطية.انتظام مروري بالطريق الزراعي القادم من بنهاانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.