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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان وأرمينيا تتفقان على اتخاذ خطوات عاجلة حول قره باغ

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
قره باغ
قره باغ
وكالات
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اتفقت أذربيجان وأرمينيا على اتخاذ "خطوات عاجلة" خاصة بالنزاع المسلح في إقليم ناجورني قره باغ بما في ذلك عدم استهداف المدنيين بشكل متعمد والمضي قدما في تبادل الأسرى وجثث القتلى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان مشترك، إن أذربيجان وأرمينيا توصلتا، نتيجة مفاوضات في جنيف بين وزيري خارجية البلدين، جيهون بيراموف وزوغراب مناتساكانيان، إلى اتفاق حول اتخاذ "خطوات عاجلة" لحل النزاع في إقليم ناجورني قره باغ المتنازع عليه.

وذكر البيان أن "الطرفين لن يستهدفان بطريقة متعمدة السكان المدنيين أو المنشآت غير العسكرية وذلك بالتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

كما اتفقت أذربيجان وأرمينيا على المشاركة في عمليات تبادل جثث القتلى من الجانبين في منطقة الصراع مع منح ضمانات الأمن لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتشمل هذه الإجراءات كذلك تقديم الجانبين للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في غضون أسبوع "قائمتين للأسرى المحتجزين بهدف منح الوصول إليهم وتبادلهم المحتمل".

وأشارت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى أن أذربيجان وأرمينيا انخرطتا في "تبادل منفتح وجوهري للآراء لتوضيح مواقعهما خلال المفاوضات حول العناصر المحورية للحل الشامل بالتوافق مع البند الـ3 في البيان المشترك الصادر يوم 10 أكتوبر" في موسكو.

وإضافة إلى ذلك التزم الطرفان، حسب بيان رؤساء مجموعة مينسك، بـ"خوض اتصالات حول قضايا متعلقة بآلية محتملة لمراقبة وقف إطلاق النار".

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