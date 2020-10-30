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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:03 م
قتل لاعب
قتل لاعب
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس صاحب محل موبايلات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل لاعب ملاكمة، أثناء الدفاع عن ابنة شقيقته عقب معاكسته لها بالشارع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شاب وصاحب محل هواتف محمولة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وإصابة أحدهما.

على الفور انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أثناء جلوس كريم إبراهيم، 20 سنة، لاعب ملاكمة، على أحد المقاهي فوجئ بالمدعو أ.ع.ع، صاحب محل هواتف محمولة، يعاكس ابنة شقيقته.

كشفت التحريات أن المجني عليه وبخ المتهم لمعاكسته الفتاة، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، واستل المتهم سلاح أبيض "مطواة" من المحل، وسدد للأول عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم، تم نقل المجني عليه إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري" في حالة حرجة، لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابته بجروح طعنية بالكلى والقولون والقدم، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال الكلية، على الفور تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

وقال مصدر طبي، إن المجني عليه تم حجزه عدة أيام داخل المستشفى الأميري بمنطقة محطة الرمل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتدهور حالته الصحية، وفشل جميع محاولات إنقاذه.
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية
حبس صاحب محل قتل لاعب ملاكمة دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

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