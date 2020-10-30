محمد الباز يطالب ماكرون بمراجعة خطابه السياسي: لا تخسر العالم الإسلامي

طالب الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» القيادة الفرنسية أن تراجع خطابها السياسي في أزمة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم.





وأضاف محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»: «يجب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألا يقرن بين الإسلام وبين الإرهاب، من الممكن أن يربط بين المتطرفين والإرهاب، والجماعات الإرهابية والإرهاب، لكن لاتربط العالم الإسلامي كله بالإرهاب».





وتابع أن الرئيس الفرنسي يجب ألا يخسر العالم الإسلامي كله بسبب تصريحاته التي تربط بين الدين الإسلامي الحنيف وبين الإرهاب.



