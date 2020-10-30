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الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ميرهان حسين بفستان جريء في ختام مهرجان الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:38 م
ميرهان حسين
ميرهان حسين
إسلام جمال
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خطفت الفنان ميرهان حسين الأنظار بعد إطلالتها المثيرة والجريئة على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي، في يومه الثامن.

وارتدت الفنانة الشابة فستانا قصير يشبه "الفهد" بأكمام طويلة وصلت إلى الأرض، وحذاء أسود ذو كعب عالى، ووصف البعض إطلالة النجمة بالجريئة، نظرًا لقصر الفستان.

من ناحية أخرى، شاركت ميرهان حسين في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، وعارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأضواء ما بين البسيطة والجريئة والجميلة والمثيرة والغريبة وغيرها، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت "التريند" يوميا.

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