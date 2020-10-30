السعودية تأسف لمقتل العشرات نتيجة زلزال ضرب إزمير التركية

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في مدينة أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا.ودعت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، بأن يرحم الله القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.وكانت وسائل إعلام تركية أفادت بمصرع ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وإصابة 120 آخرين جراء زلزال قوي بلغت شدته 6.6 درجة بمقياس ريختر ومركزه بحر إيجة ضرب تركيا واليونان في وقت سابق اليوم.